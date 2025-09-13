Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 21:42

¡Pendientes! Este lunes habrá agroferias del IMA: ¿Dónde y a qué hora?

El IMA realizará durante el lunes 15 de septiembre las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Este lunes habrá agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará el lunes 15 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Agroferia del IMA para el lunes 15 de septiembre

Coclé

  • Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera

Panamá

  • Estacionamiento de Grupo corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá

Los Santos

  • Junta Comunal de La Tronosa, distrito de Tonosí
Importante recordar que las agroferias, agrotiendas y distribuidoras a nivel nacional permanecerán suspendidas del 1 al 5 de septiembre debido a labores de logística interna en sus instalaciones. Durante ese período, se realizaron trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.

