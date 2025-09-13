¡Pendientes! Este lunes habrá agroferias del IMA: ¿Dónde y a qué hora?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará el lunes 15 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Agroferia del IMA para el lunes 15 de septiembre
Coclé
- Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera
Panamá
- Estacionamiento de Grupo corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá
Los Santos
- Junta Comunal de La Tronosa, distrito de Tonosí
Importante recordar que las agroferias, agrotiendas y distribuidoras a nivel nacional permanecerán suspendidas del 1 al 5 de septiembre debido a labores de logística interna en sus instalaciones. Durante ese período, se realizaron trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.