Corte de agua en Panamá Oeste: IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora de Trapichito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “Trapichito” en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, estará fuera de operaciones el próximo lunes 15 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Contenido relacionado: Cerrarán un carril en la Vía Cincuentenario por trabajos del IDAAN

IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora de Trapichito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966981339665568075&partner=&hide_thread=false La potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito" estará fuera de operaciones el próximo lunes 15 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m.d., por trabajos de limpieza de los sedimentadores, compartió el @IDAANinforma.



Indicó que estos trabajos son esenciales para… pic.twitter.com/2L4mQFRCH3 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2025

La suspensión se debe a trabajos de limpieza en los sedimentadores, labores consideradas esenciales para garantizar la calidad del agua que recibe la población abastecida por esta planta.

El IDAAN recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.