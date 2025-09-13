Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 21:45

Corte de agua en Panamá Oeste: IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora de Trapichito

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito” estará fuera de operaciones el lunes 15 de septiembre por trabajos del IDAAN.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “Trapichito” en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, estará fuera de operaciones el próximo lunes 15 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La suspensión se debe a trabajos de limpieza en los sedimentadores, labores consideradas esenciales para garantizar la calidad del agua que recibe la población abastecida por esta planta.

El IDAAN recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

