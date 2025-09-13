Cerrarán un carril en la Vía Cincuentenario por trabajos del IDAAN

Desde el 15 de septiembre el IDAAN instalará tuberías en la Vía Centenario

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que a partir de este lunes 15 de septiembre de 2025, y con una duración estimada de cuatro semanas, se llevarán a cabo trabajos de instalación de tuberías de conducción en la Vía Centenario, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en Kuna Nega.

Las labores se realizarán en el carril derecho hacia la ciudad de Panamá, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El IDAAN recomendó a los conductores reducir la velocidad y respetar la señalización vial para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.