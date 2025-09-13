Panamá 13 de septiembre de 2025 - 12:33

Panamá y Costa Rica refuerzan lazos con intercambio de banderas en Paso Canoas

Los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica realizaron un intercambio de banderas en Paso Canoas, como símbolo de hermandad y cooperación.

MINSEG

La ceremonia, que se efectúa tradicionalmente cada septiembre, simboliza la hermandad y cooperación entre Panamá y Costa Rica, especialmente en temas relacionados con la seguridad, el comercio y la integración fronteriza.

Durante el acto, ambos ministros destacaron la importancia de mantener una coordinación estrecha en materia de seguridad regional y migración, reforzando así el compromiso binacional de garantizar la estabilidad y la paz en la zona.

El intercambio de banderas es un gesto que reafirma los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones centroamericanas.

