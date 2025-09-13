Panamá y Costa Rica refuerzan lazos con intercambio de banderas en Paso Canoas

El ministro de Seguridad de Panamá (MINSEG) , Frank Ábrego, y su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, encabezaron este viernes el acto de intercambio de banderas realizado en Paso Canoas, zona fronteriza entre ambos países.

Panamá y Costa Rica refuerzan lazos con intercambio de banderas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966865001387262133&partner=&hide_thread=false El ministro de Seguridad de Panamá, @frankabregom, y su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, encabezaron el acto de intercambio de banderas que se desarrolló en Paso Canoas, y que simboliza la hermandad entre ambas naciones. pic.twitter.com/8a0Sxuq8Ug — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2025

La ceremonia, que se efectúa tradicionalmente cada septiembre, simboliza la hermandad y cooperación entre Panamá y Costa Rica, especialmente en temas relacionados con la seguridad, el comercio y la integración fronteriza.

Durante el acto, ambos ministros destacaron la importancia de mantener una coordinación estrecha en materia de seguridad regional y migración, reforzando así el compromiso binacional de garantizar la estabilidad y la paz en la zona.

El intercambio de banderas es un gesto que reafirma los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones centroamericanas.