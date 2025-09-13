Panamá y Costa Rica refuerzan lazos con intercambio de banderas en Paso Canoas

El ministro de Seguridad de Panamá (MINSEG), Frank Ábrego, y su homólogo de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, encabezaron este viernes el acto de intercambio de banderas realizado en Paso Canoas, zona fronteriza entre ambos países.
Panamá y Costa Rica refuerzan lazos con intercambio de banderas
La ceremonia, que se efectúa tradicionalmente cada septiembre, simboliza la hermandad y cooperación entre Panamá y Costa Rica, especialmente en temas relacionados con la seguridad, el comercio y la integración fronteriza.
Durante el acto, ambos ministros destacaron la importancia de mantener una coordinación estrecha en materia de seguridad regional y migración, reforzando así el compromiso binacional de garantizar la estabilidad y la paz en la zona.
El intercambio de banderas es un gesto que reafirma los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones centroamericanas.