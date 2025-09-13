Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 14:43

MINSA realiza operativos sanitarios en la región metropolitana para garantizar seguridad alimentaria

Inspectores de Salud Pública del MINSA realizan operativos en la región metropolitana para verificar el cumplimiento de normas sanitarias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que sus Inspectores de Salud Pública llevan a cabo operativos de verificación en la región metropolitana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Estas acciones buscan reforzar la vigilancia en establecimientos de alimentos y servicios, asegurando la seguridad alimentaria y protegiendo la salud de la población ante posibles riesgos sanitarios.

El MINSA reiteró su compromiso con mantener controles estrictos para prevenir enfermedades y promover prácticas seguras en todos los puntos de atención al público.

