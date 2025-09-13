MINSA realiza operativos sanitarios en la región metropolitana para garantizar seguridad alimentaria

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que sus Inspectores de Salud Pública llevan a cabo operativos de verificación en la región metropolitana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.
Estas acciones buscan reforzar la vigilancia en establecimientos de alimentos y servicios, asegurando la seguridad alimentaria y protegiendo la salud de la población ante posibles riesgos sanitarios.
El MINSA reiteró su compromiso con mantener controles estrictos para prevenir enfermedades y promover prácticas seguras en todos los puntos de atención al público.