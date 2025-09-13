MINSA realiza operativos sanitarios en la región metropolitana para garantizar seguridad alimentaria

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que sus Inspectores de Salud Pública llevan a cabo operativos de verificación en la región metropolitana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Inspectores de Salud Pública del MINSA realizan operativos en la región metropolitana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966939941293772885&partner=&hide_thread=false Inspectores de Salud Pública de la región metropolitana realizan operativos de verificación y cumplimiento de normas sanitarias, reforzando la vigilancia y garantizando la seguridad alimentaria y salud de la población. @MINSAPma pic.twitter.com/XuaZqYxtlA — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2025

Estas acciones buscan reforzar la vigilancia en establecimientos de alimentos y servicios, asegurando la seguridad alimentaria y protegiendo la salud de la población ante posibles riesgos sanitarios.

El MINSA reiteró su compromiso con mantener controles estrictos para prevenir enfermedades y promover prácticas seguras en todos los puntos de atención al público.