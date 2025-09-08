MINSA informa sobre incidente en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza.

La Región de Salud del Ministerio de Salud ( MINSA ) en San Miguelito informó sobre un incidente ocurrido el pasado fin de semana en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, que actualmente opera como Centro de Salud San Isidro mientras se construye el nuevo policentro.

En horas de la tarde del sábado 6 de septiembre, se registró una riña entre dos pacientes dentro de las instalaciones. Durante el altercado, uno de ellos arrojó una piedra contra la puerta principal, provocando la rotura del vidrio y daños en la infraestructura.

Uno de los involucrados resultó herido y recibió atención médica inmediata en el mismo centro de salud.

La Dirección Regional de Salud de San Miguelito condenó enérgicamente estos actos de violencia que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar tanto de pacientes como del personal de salud.

“Hacer daño a un centro de salud equivale a afectar a toda la comunidad que depende de sus servicios”, señaló la directora regional, Yaviletsy Centella Polanco.