MINSA informa sobre incidente en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza.

La Región de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito informó sobre un incidente ocurrido el pasado fin de semana en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza, que actualmente opera como Centro de Salud San Isidro mientras se construye el nuevo policentro.
Uno de los involucrados resultó herido y recibió atención médica inmediata en el mismo centro de salud.
La Dirección Regional de Salud de San Miguelito condenó enérgicamente estos actos de violencia que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar tanto de pacientes como del personal de salud.
“Hacer daño a un centro de salud equivale a afectar a toda la comunidad que depende de sus servicios”, señaló la directora regional, Yaviletsy Centella Polanco.