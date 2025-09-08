Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 17:46

Embajador de EE. UU. se reúne con MINSA para abordar cooperación en seguridad sanitaria

En la reunión entre el embajador de Estados Unidos y el MINSA se conversó sobre la seguridad sanitaria, incluyendo el brote de gusano barrenador.

Embajador de Estados Unidos en Panamá

Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabera, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. 

@USAmbassadorPAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabera, sostuvo un encuentro con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para tratar temas de cooperación en seguridad sanitaria, incluyendo el brote de gusano barrenador y la expansión de la atención médica en zonas rurales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965180904730726744&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Dengue en Panamá 2025: MINSA reporta más de 10 mil casos y 15 muertes reportadas

Feria de carnet blanco y verde en Panamá: dónde, cuándo y requisitos para participar

Almacén Central de Medicamentos del MINSA tiene un abastecimiento del 90%

Recomendadas

Más Noticias