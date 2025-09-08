El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabera, sostuvo un encuentro con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para tratar temas de cooperación en seguridad sanitaria, incluyendo el brote de gusano barrenador y la expansión de la atención médica en zonas rurales.
Panamá Nacionales - 8 de septiembre de 2025 - 17:46
Embajador de EE. UU. se reúne con MINSA para abordar cooperación en seguridad sanitaria
En la reunión entre el embajador de Estados Unidos y el MINSA se conversó sobre la seguridad sanitaria, incluyendo el brote de gusano barrenador.
