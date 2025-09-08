Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 15:21

Diputados panameños y embajador de Estados Unidos discuten seguridad y lucha contra narcotráfico




Por Noemí Ruíz

Los diputados del Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá–Estados Unidos se reunieron este lunes con el embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Cabrera, en un encuentro centrado en temas de interés bilateral.

Temas abordados en el grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-EE.UU.

Durante la reunión, Cabrera destacó que abordaron iniciativas legislativas, la seguridad del Canal de Panamá y la lucha contra el narcotráfico, reforzando la cooperación entre ambas naciones en asuntos estratégicos para la región.

El encuentro forma parte de los esfuerzos continuos para mantener el diálogo parlamentario y fortalecer la colaboración en materia de seguridad, comercio y desarrollo regional.

