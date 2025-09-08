Diputados panameños y embajador de Estados Unidos discuten seguridad y lucha contra narcotráfico

Los diputados del Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá–Estados Unidos se reunieron este lunes con el embajador de EE.UU. en Panamá , Kevin Cabrera, en un encuentro centrado en temas de interés bilateral.

Temas abordados en el grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-EE.UU.

"Hablamos sobre iniciativas legislativas, seguridad del Canal, lucha contra el narcotráfico", destacó Cabrera. pic.twitter.com/ljYlFdjCqi — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025

Durante la reunión, Cabrera destacó que abordaron iniciativas legislativas, la seguridad del Canal de Panamá y la lucha contra el narcotráfico, reforzando la cooperación entre ambas naciones en asuntos estratégicos para la región.

El encuentro forma parte de los esfuerzos continuos para mantener el diálogo parlamentario y fortalecer la colaboración en materia de seguridad, comercio y desarrollo regional.