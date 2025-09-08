Reprograman audiencia de médico acusado de abuso a menor en el Hospital Nicolás A. Solano

Este lunes 8 de septiembre fue reprogramada para el próximo 16 de octubre la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas cautelares contra un médico general, acusado por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 14 años.

El hecho habría ocurrido en 2024, en las instalaciones del Hospital Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera.

Según la denuncia, la adolescente acudió al centro médico para recibir atención médica, pero presuntamente fue agredida sexualmente por el profesional de salud, quien actualmente se encuentra bajo detención provisional por otro caso similar ocurrido a inicios de este año.

De acuerdo con el testimonio de la parte querellante, el médico atendió a la menor sin la presencia de su madre dentro del consultorio.

Se conoció que el imputado prestaba servicios médicos en el Hospital Nicolás A. Solano los fines de semana, mientras que entre semana estaba asignado a la atención de privados de libertad en el Centro Penitenciario La Joyita, en la ciudad de Panamá.