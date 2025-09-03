Herrera Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 12:08

Ministerio Público anuncia audiencia por homicidio de una adulta mayor en Parita

El Ministerio Público informó que será llevado a audiencia de garantías un hombre aprehendido por su presunta vinculación en el homicidio de una adulta mayor.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público(MP) informó que, en las próximas horas, será llevado a audiencia de garantías un hombre aprehendido por su presunta vinculación en el homicidio de una adulta mayor en Los Higos de Parita, ocurrido el lunes 1 de septiembre.

El sujeto fue aprehendido en el distrito de La Chorrera, y según, las autoridades en durante su captura fueros decomisados artículos relacionados con el femicidio.

Según los primeros reportes, la víctima fue amordazada y recibió un golpe en la cabeza propinado por los agresores, quienes huyeron del lugar con un teléfono celular y el dinero de la caja registradora de un minisúper que operaba en su residencia.

Testimonios de los moradores indicaron haber visto a cuatro personas en un vehículo merodeando por el pueblo horas antes del incidente.

