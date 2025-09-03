Ministerio Público anuncia audiencia por homicidio de una adulta mayor en Parita.

El Ministerio Público (MP) informó que, en las próximas horas, será llevado a audiencia de garantías un hombre aprehendido por su presunta vinculación en el homicidio de una adulta mayor en Los Higos de Parita , ocurrido el lunes 1 de septiembre.

El sujeto fue aprehendido en el distrito de La Chorrera, y según, las autoridades en durante su captura fueros decomisados artículos relacionados con el femicidio.

Según los primeros reportes, la víctima fue amordazada y recibió un golpe en la cabeza propinado por los agresores, quienes huyeron del lugar con un teléfono celular y el dinero de la caja registradora de un minisúper que operaba en su residencia.

Testimonios de los moradores indicaron haber visto a cuatro personas en un vehículo merodeando por el pueblo horas antes del incidente.