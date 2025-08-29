Solicitan al Ministerio Público investigar supuesta venta de citas médicas en la CSS

Solicitan al Ministerio Público investigar supuesta venta de citas médicas en hospitales de la CSS.

El diputado de la Asamblea Nacional, Betserai Richards, solicitó al Ministerio Público investigar la supuesta existencia de una red dedicada a la venta de cupos para citas médicas en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Se comprueba lo que se había mencionado, Hay mafias que controlan los cupos y hay mafias que incluso estarían cobrando para otorgar cupos de manera exprés" señaló el diputado.

Asimismo, aseguró que ha sido señalado por exponer, en reiteradas ocasiones, la situación actual del sistema de salud pública. “Aquí nadie responde por un buen sistema de atención pública”, agregó.

Por otro lado, el diputado se refirió a la iniciativa de extensión de horarios, que busca la apertura de centros de salud durante los fines de semana.

En el marco del debate legislativo, también se ha propuesto que los médicos registren su entrada y salida en las instalaciones sanitarias.

"Cuando nosotros dijimos 'marcación', recibimos una serie de cuestionamientos (...) Si pueden tener sus clínicas privadas abiertas los fines de semana, lógicamente si pueden atender también en los hospitales públicos y los centros de salud", manifestó Richards, quien afirmó que continuarán trabajando para convertir esta propuesta en un proyecto de ley.