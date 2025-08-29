Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2025 - 17:00

IMHPA anuncia el inicio de los meses con mayores lluvias en el Pacífico

IMHPA informa que se prevén lluvias por encima de los valores normales en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, el centro de Veraguas y Herrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) compartió el pronóstico de lluvias para el mes de septiembre, y recordó a la población que este es uno de los meses con mayor precipitación en la vertiente del Pacífico.

La entidad explicó que durante este mes también aumenta la frecuencia de huracanes en el Caribe, cuyos efectos indirectos inciden sobre el lado Pacífico, provocando eventos de lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.

El pronóstico de lluvia acumulada se presenta en un mapa con una escala de colores que indica los valores esperados en milímetros.

Según el informe, se prevén lluvias por encima de los valores normales en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, el centro de Veraguas y Herrera. En el resto del país, se espera un comportamiento típico del mes.

