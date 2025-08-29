IMHPA anuncia el inicio de los meses con mayores lluvias en el Pacífico.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) compartió el pronóstico de lluvias para el mes de septiembre, y recordó a la población que este es uno de los meses con mayor precipitación en la vertiente del Pacífico.
El pronóstico de lluvia acumulada se presenta en un mapa con una escala de colores que indica los valores esperados en milímetros.
Según el informe, se prevén lluvias por encima de los valores normales en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, el centro de Veraguas y Herrera. En el resto del país, se espera un comportamiento típico del mes.