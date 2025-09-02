¡Tragedia en Parita! Delincuentes asesinan a una adulta mayor durante asalto a abarrotería.

Una adulta mayor de 60 años falleció trágicamente la noche de este lunes 1 de septiembre, luego de ser atacada por delincuentes que ingresaron a su residencia, donde también operaba un minisúper, ubicada en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.

Según los primeros reportes, la víctima fue amordazada y recibió un golpe en la cabeza por parte de los agresores, quienes huyeron del lugar con un teléfono celular y el dinero de la caja registradora del negocio.

Moradores del área afirmaron haber visto a cuatro personas en un vehículo merodeando por el pueblo horas antes del hecho.

Se reporta que la estación policial más cercana está ubicada en el distrito de Parita, a aproximadamente 30 minutos del lugar de los hechos.

Al sitio acudió personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se han reportado aprehensiones.