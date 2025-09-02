Privados de libertad realizan trabajos de reparación del Centro de Convenciones de Amador.

Como parte del Plan Libertad, varios privados de libertad del Centro Penitenciario de Tinajitas realizan trabajos de pintura en la cerca de hierro y pilastras de concreto del Centro de Convenciones de Amador (antiguo Figali Convention Center), donde se celebrará la gala de los Premios Juventud 2025.

El interno Armado Saavedra expresó que el programa ha sido positivo, ya que les permite demostrar lo aprendido y les brinda la oportunidad de reinserción social. También destacó que las autoridades del Ministerio de Gobierno han depositado en ellos la confianza para tener una segunda oportunidad.

“Con esta labor que vienen haciendo, se aporta un grano de arena para que el lugar este presentable y tenga una buena impresión para las personas y los artistas que vengan de otros países”, indicó.

La entrega oficial de los Premios Juventud 2025 se realizará el próximo 25 de septiembre en dicho recinto.