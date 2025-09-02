Alerta AMBER en Panamá: lo que se sabe sobre las cuatro adolescentes desaparecidas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó la Alerta Amber tras reportarse la desaparición de cinco adolescentes en distintas provincias del país.

Las desaparecidas son:

Daryelis Chiru (17 años) y Yarelis Chiru (15 años) , vistas por última vez en La Gran Bendición, Burunga, Arraiján, provincia de Panamá Oeste .

y , vistas por última vez en . Sara Ibeth Corts Espinoza (17 años) , desaparecida en el área de la frontera con Costa Rica, Progreso, Barú, Chiriquí .

, desaparecida en el área de la . Rosibeth Saavedra (17 años) , vista por última vez en Las Lomas, cerca del Colegio Victoriano Lorenzo, David cabecera, Chiriquí .

, vista por última vez en . Yanayces González, cuya desaparición también fue incluida en la alerta oficial.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicar a las menores. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato con la Policía Nacional al teléfono 104, al 311 o acercarse a la estación policial más cercana.

La PGN recalcó que la activación de la Alerta Amber busca maximizar la difusión y respuesta rápida para proteger la integridad de las adolescentes.