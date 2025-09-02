Estados Unidos entrega alimentos a Panamá a través del Programa Denton

Un avión C-5 Super Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entregó más de 167,000 libras de alimentos a Panamá el 30 de agosto de 2025, a través del Programa Denton, un puente aéreo humanitario que transporta suministros donados de manera privada en aeronaves militares con espacio disponible.

La carga consistió en cuatro contenedores de 40 pies que transportaban 5,040 cajas de alimentos, suficientes para más de seis millones de comidas, con un valor estimado en $315,000, y será distribuida a comunidades en Aguadulce, San Blas, Veraguas y Chiriquí, entre otras.

“Gracias al Programa Denton, podemos cambiar la vida de las personas”, afirmó Francisco Chávez Jr., coordinador de donaciones de la Fundación Castillo Del Rey. “Gracias al Programa Denton, podemos cambiar la vida de las personas”, afirmó Francisco Chávez Jr., coordinador de donaciones de la Fundación Castillo Del Rey.

Programa Denton: Estados Unidos dona más de 167,000 libras de alimentos a Panamá

Cifras clave del Programa Denton en Panamá:

167,940 libras de alimentos entregados en 4 contenedores de 40 pies.

5,040 cajas de arroz fortificado, nuggets de soya y vegetales deshidratados con vitaminas y minerales.

Valor total de la carga: más de $315,000.

Desde 2013, se han distribuido 1,033,000 libras de alimentos equivalentes a 6.5 millones de comidas.

Más de 50 sitios beneficiados, incluyendo escuelas, orfanatos y programas de alimentación en todo el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962946124660007282&partner=&hide_thread=false Panamá recibió un total de 167,940 libras de alimentos que fueron donados por los Estados Unidos y los mismos serán distribuidos por las autoridades panameñas y organizaciones locales a hogares vulnerables.



La Embajada de Estados Unidos en Panamá (@USEmbPAN) detalla que la… pic.twitter.com/jLfTead28E — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2025

La entrega refleja una cooperación duradera entre EE.UU. y Panamá, basada en el respeto al liderazgo panameño y el compromiso con el bienestar comunitario. Junto a autoridades panameñas y organizaciones locales, los alimentos llegarán a los hogares más vulnerables en un plazo estimado de 2 a 5 semanas.

Aporte económico a Panamá

Además de la ayuda humanitaria, la operación representa una inyección económica significativa para Panamá, con más de $500,000 invertidos por el gobierno estadounidense para operar el C-5, incluyendo tarifas aeroportuarias, manejo en tierra, combustible, transporte y servicios locales.

Desde 2004, los programas del Comando Sur de EE.UU. han aportado más de $50 millones en Panamá, incluyendo la construcción de clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, entrega de suministros de emergencia, sistemas de filtración de agua y medicinas para el Ministerio de Salud.

“El Programa Denton es un puente de solidaridad entre el pueblo estadounidense y el pueblo panameño”, destacó el capitán Daniel Betancourt, agregado militar de la Embajada de EE.UU. en Panamá. “El Programa Denton es un puente de solidaridad entre el pueblo estadounidense y el pueblo panameño”, destacó el capitán Daniel Betancourt, agregado militar de la Embajada de EE.UU. en Panamá.