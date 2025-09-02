Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 11:55

Operación Convicción: Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Convicción, deteniendo a cuatro personas vinculadas al decomiso de 220 paquetes de droga.

Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico

Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público (MP), realizó la Operación Convicción, logrando la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores en un puerto del Pacífico.

Policía captura a cuatro vinculados a droga en puerto del Pacífico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/1962921069817311569&partner=&hide_thread=false

Los detenidos están relacionados con el decomiso de 220 paquetes de presunta droga con destino a Francia, cuyo valor supera los 14 millones de dólares. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y posibles implicaciones adicionales en el tráfico de estupefacientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

81% de beneficiarios de programas del MIDES ya cuentan con la Ficha Única de Protección Social

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

Recomendadas

Más Noticias