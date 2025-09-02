Operación Convicción: Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico

Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico Policía Nacional

Por Noemí Ruíz La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público (MP), realizó la Operación Convicción, logrando la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores en un puerto del Pacífico.

