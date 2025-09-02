Operación Convicción: Policía y MP aprehenden a cuatro por droga en puerto del Pacífico

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público (MP), realizó la Operación Convicción, logrando la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a la contaminación de contenedores en un puerto del Pacífico.
Policía captura a cuatro vinculados a droga en puerto del Pacífico
Los detenidos están relacionados con el decomiso de 220 paquetes de presunta droga con destino a Francia, cuyo valor supera los 14 millones de dólares. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y posibles implicaciones adicionales en el tráfico de estupefacientes.