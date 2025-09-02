Moradores de Boca La Caja expresan preocupación por plan de zonificación en San Francisco

Los residentes de Boca La Caja manifestaron su preocupación tras el anuncio de la consulta pública convocada por la Alcaldía de Panamá para el lunes 8 de septiembre de 2025, en la que se presentará el nuevo plan de zonificación de San Francisco.
En un comunicado, los moradores advirtieron que el aviso oficial “no hace ninguna excepción que nos excluya, lo que puede significar que el nuevo plan de zonificación podría afectarnos directamente, alterando nuestro modo de vida y el entorno de nuestro barrio”.
Boca La Caja teme exclusión en plan de zonificación
La aparente contradicción entre el comunicado de los moradores y la aclaración de la Alcaldía ha generado inquietud en la comunidad, que teme que el proyecto pueda impactar en su territorio pese a la advertencia oficial.
La consulta pública forma parte del proceso de actualización de la normativa urbanística del corregimiento de San Francisco, que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento inmobiliario.