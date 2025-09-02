Supremo de Brasil inicia sesiones para sentencia en juicio histórico a Jair Bolsonaro

La corte suprema de Brasil inició este martes las sesiones para dictar sentencia en el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien se expone a más de 40 años de prisión acusado de intento de golpe de Estado contra Lula, constató la AFP.

El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El juez Cristiano Zanin abrió la sesión en el supremo de Brasilia. Bolsonaro, en arresto domiciliario, no tiene previsto acudir a las audiencias.

La corte suprema de Brasil ignorará "presiones internas o externas" al dictar sentencia en el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, afirmó este martes el juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso penal al expresidente.

FUENTE: AFP