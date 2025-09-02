Agroferias del IMA: A partir de esta fecha serán activadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que las agroferias, agrotiendas y distribuidoras a nivel nacional permanecerán suspendidas del 1 al 5 de septiembre debido a labores de logística interna en sus instalaciones.

IMA anunció que las agroferias, agrotiendas y distribuidoras estarán cerradas

Durante este período, se realizarán trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.

El IMA precisó que el proceso de ventas al público se reanudarán el sábado 6 de septiembre, retomando así la oferta de productos a precios accesibles para la población.