Donald Trump y su familia elevan su fortuna a $6,000 millones con el debut de la criptomoneda WLFI

La familia del presidente estadounidense, Donald Trump , incrementó este lunes su patrimonio neto hasta unos 6,000 millones de dólares tras el estreno en el mercado abierto de la criptomoneda de su proyecto World Liberty Financial (WLFI).

El token, que hasta ahora no podía intercambiarse, debutó en plataformas como Binance, alcanzando una capitalización de 6,000 millones en su punto más alto. No obstante, este martes su valor retrocedió un 9%, situándose alrededor de 5,400 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Trump, designado como “cofundador emérito” del proyecto, y su familia poseen casi una cuarta parte de la oferta total de WLFI, impulsada principalmente por sus hijos, quienes son cofundadores oficiales.

Criptomoneda WLFI, vinculada a Donald Trump y sus hijos

El lanzamiento de la criptomoneda había sido anunciado en septiembre de 2024, durante la preparación de la campaña presidencial de Trump, junto a su hijo Donald Trump Jr.

WLFI funciona como un token de gobernanza intransferible, diseñado para inversionistas bajo la exención del Reglamento D de la SEC, lo que permite captar capital sin registrar valores en bolsa. Este tipo de tokens otorgan a sus tenedores el derecho a participar en decisiones y propuestas que determinan el rumbo del proyecto.

En su primer día de cotización, el volumen de intercambio superó los 1,000 millones de dólares en menos de una hora, reflejando el fuerte interés de los inversionistas en el debut de la criptomoneda vinculada al mandatario estadounidense.

