Panamá Nacionales - 2 de septiembre de 2025 - 19:00
Dueña de salas de belleza "Donde La Parce" permanecerá aprehendida
Este martes se desarrolló una audiencia para resolver una solicitud de trabajo comunitario presentada por la defensa de la dueña de las salas de belleza “Donde La Parce”. Se definió que seguirá aprehendida hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, cuya audiencia se programó para el 11 de septiembre. La mujer de nacionalidad colombiana fue condenada a 5 años de prisión por blanqueo de capitales, mediante un acuerdo de pena.