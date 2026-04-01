Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 16:55

¡Prepárese! Combustibles en Panamá subirán desde este viernes: estos son los nuevos precios

Los nuevos costos de los combustibles entrarán en vigor a partir de las 6:00 a. m. de este viernes 3 de abril y se mantendrán vigentes hasta el 17 de abril.

Precios de los combustibles en Panamá.

Precios de los combustibles en Panamá.

Combustible - Shutterstock
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía confirmó un nuevo incremento en los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá. Los nuevos costos entrarán en vigor a partir de las 6:00 a. m. de este viernes 3 de abril y se mantendrán vigentes hasta el próximo 17 de abril de 2026.

Desglose del aumento por litro

  • Gasolina de 95 octanos: Sube 11 centavos, fijando un nuevo precio máximo por litro.
  • Gasolina de 91 octanos: Aumenta 10 centavos.
  • Diésel Bajo en Azufre: Registra el mayor incremento con 15 centavos adicionales por litro.

Los precios de los combustibles por litro o galón

Gasolina de 95 octanos

  • Litro: B/. 1.25
  • Galón: B/. 4.75

Gasolina de 91 octanos

  • Litro: B/. 1.19
  • Galón: B/. 4.42

Diésel

  • Litro: B/. 1.35
  • Galón: B/. 5.14
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