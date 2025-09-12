CEPADEM: ¿qué partidas del Décimo Tercer Mes se pagarán a los jubilados?

De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Proyecto de Ley N.° 727 de 2021 establece que el pago del CEPADEM corresponde a los intereses por mora de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1972 y 1983, para los jubilados de Panamá.

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional en 2022, pero objetada en ese mismo año por el expresidente Laurentino Cortizo, quien argumentó que el Órgano Legislativo irrumpía en la jurisdicción contencioso-administrativa del Órgano Judicial, al imponer el reconocimiento del pago de intereses por mora de dicho beneficio. No obstante, la CSJ concluyó que el Legislativo actuó dentro de sus competencias constitucionales.

En su fallo, los magistrados de la Corte determinaron que la Asamblea actuó dentro de sus atribuciones constitucionales, aplicando el principio de justicia social, al procurar que los servidores públicos y trabajadores del sector privado puedan ejercer su derecho al cobro total de los intereses acumulados.

CEPADEM: ¿cuándo será pagado a los jubilados?

A pesar del fallo emitido por la CSJ, aún no se ha definido la fecha en la que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) para los miles de jubilados que se beneficiarán de estos montos.