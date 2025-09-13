Sin agua el 14 de septiembre: trabajos en planta de Miraflores del Canal de Panamá

El Canal de Panamá informó que este domingo 14 de septiembre de 2025 realizará trabajos en el sistema de agua potable de la planta de Miraflores, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Canal de Panamá anuncia suspensión y baja presión de agua
Debido a estas labores de mantenimiento, varias comunidades se verán afectadas:
- Sin agua: El Tucán, Punta Pacífica y San Juan de Arraiján.
- Con baja presión: Calidonia, Perejil, Ancón, Curundú, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.
El Canal de Panamá recomendó a los residentes de estas áreas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con antelación, mientras se desarrollan los trabajos programados.