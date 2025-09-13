Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2025 - 13:21

Sin agua el 14 de septiembre: trabajos en planta de Miraflores del Canal de Panamá

El Canal realizará trabajos en la planta de Miraflores este domingo 14 de septiembre. Habrá suspensión de agua en algunas zonas y baja presión en otras.

Debido a estos trabajos el suministro de agua será suspendido

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que este domingo 14 de septiembre de 2025 realizará trabajos en el sistema de agua potable de la planta de Miraflores, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Canal de Panamá anuncia suspensión y baja presión de agua

Debido a estas labores de mantenimiento, varias comunidades se verán afectadas:

  • Sin agua: El Tucán, Punta Pacífica y San Juan de Arraiján.
  • Con baja presión: Calidonia, Perejil, Ancón, Curundú, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.

El Canal de Panamá recomendó a los residentes de estas áreas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con antelación, mientras se desarrollan los trabajos programados.

