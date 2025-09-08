Atención Ancón: IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento este martes 9 de septiembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 9 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento en el corregimiento de Ancón, los cuales afectarán temporalmente el suministro de agua.
Corte de agua en Ancón por trabajos del IDAAN
Las labores incluyen:
- Instalación de una válvula de 8” en la salida del tanque de Clayton.
- Reparación de una tubería de 8” en la calle Arnoldo Cano Arosemena.
El mantenimiento se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m., y se recomienda a los residentes tomar previsiones para almacenar agua mientras duren los trabajos. El IDAAN reiteró su compromiso con el mantenimiento de la red hidráulica para garantizar un suministro seguro y eficiente.