Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 11:26

Atención Ancón: IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento este martes 9 de septiembre

El IDAAN instalará válvula y reparará tubería en Ancón este 9 de septiembre desde las 9:00 a.m., afectando temporalmente el suministro de agua.

 IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento

 IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 9 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento en el corregimiento de Ancón, los cuales afectarán temporalmente el suministro de agua.

Corte de agua en Ancón por trabajos del IDAAN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965087866628788651&partner=&hide_thread=false

Las labores incluyen:

  • Instalación de una válvula de 8” en la salida del tanque de Clayton.
  • Reparación de una tubería de 8” en la calle Arnoldo Cano Arosemena.

El mantenimiento se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m., y se recomienda a los residentes tomar previsiones para almacenar agua mientras duren los trabajos. El IDAAN reiteró su compromiso con el mantenimiento de la red hidráulica para garantizar un suministro seguro y eficiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Diputados cuestionan contrato de cámaras de videovigilancia en el Idaan

IDAAN culmina trabajos en Villa Zaita: agua potable vuelve a los hogares

Museo del Canal celebra 28 años como epicentro de memoria, innovación e inclusión

Recomendadas

Más Noticias