Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 18:21

IDAAN culmina trabajos en Villa Zaita: agua potable vuelve a los hogares

El IDAAN finalizó la instalación de una válvula tipo mariposa de 10” en Villa Zaita, necesaria para la ampliación de la carretera.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este sábado, 30 de agosto, concluyó los trabajos de instalación de una válvula tipo mariposa de 10 pulgadas en Villa Zaita, en el sector de Panamá Norte.

Estas labores forman parte de las adecuaciones necesarias para la ampliación de la carretera, vinculada a la extensión de la Línea 1 del Metro hacia Villa Zaita.

Trabajos del IDAAN relacionado a la ampliación de la carretera

Durante la intervención se detectaron filtraciones menores en la tubería de agua potable, las cuales fueron controladas oportunamente para garantizar que la activación del sistema se realice de forma correcta. El IDAAN indicó que continuará con la verificación técnica para asegurar que la válvula haya quedado instalada conforme a los estándares.

La entidad añadió que, conforme pasen las horas, el suministro de agua potable se irá restableciendo de manera paulatina en las comunidades que resultaron afectadas por los trabajos.

