IDAAN culmina trabajos en Villa Zaita: agua potable vuelve a los hogares

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este sábado, 30 de agosto, concluyó los trabajos de instalación de una válvula tipo mariposa de 10 pulgadas en Villa Zaita, en el sector de Panamá Norte.

Contenido relacionado: Vacantes en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para el mes de septiembre 2025

Estas labores forman parte de las adecuaciones necesarias para la ampliación de la carretera, vinculada a la extensión de la Línea 1 del Metro hacia Villa Zaita.

Trabajos del IDAAN relacionado a la ampliación de la carretera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1961857795432522059&partner=&hide_thread=false Panamá Norte





Avanzamos en los trabajos de instalación de válvula tipo mariposa de 10", en la entrada de la barriada Altavista en el sector de Villa Zaita.



¡El agua no puede esperar! https://t.co/abQ0viArw8 pic.twitter.com/Atbh7QNBqX — IDAAN (@IDAANinforma) August 30, 2025

Durante la intervención se detectaron filtraciones menores en la tubería de agua potable, las cuales fueron controladas oportunamente para garantizar que la activación del sistema se realice de forma correcta. El IDAAN indicó que continuará con la verificación técnica para asegurar que la válvula haya quedado instalada conforme a los estándares.

La entidad añadió que, conforme pasen las horas, el suministro de agua potable se irá restableciendo de manera paulatina en las comunidades que resultaron afectadas por los trabajos.