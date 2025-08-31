Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 14:20

Trágico accidente en Villa Zaita: joven muere al tocar un cable de alta tensión

Las autoridades informaron que el joven de 23 años falleció mientras realizaba trabajos de corte de un árbol en Villa Zaita.

Accidente en Villa Zaita.

Bomberos
Ana Canto
Por Ana Canto

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que un joven de 23 años falleció en Villa Zaita, Panamá Norte, mientras realizaba trabajos de corte de un árbol, cuando una de las ramas entró en contacto con un cable de alta tensión.

Las autoridades hacen un llamado a la población para no realizar trabajos cerca de cables eléctricos sin la supervisión de personal profesional, a fin de evitar accidentes fatales.

