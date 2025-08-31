Trágico accidente en Villa Zaita: joven muere al tocar un cable de alta tensión

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que un joven de 23 años falleció en Villa Zaita, Panamá Norte, mientras realizaba trabajos de corte de un árbol, cuando una de las ramas entró en contacto con un cable de alta tensión.
La entidad hace un llamado a no realizar trabajos cerca de cables eléctricos sin supervisión profesional.