Lotería Fiscal: Premios de B/.10,000 en el sorteo de octubre, ¡descubre cómo participar!

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, luego del primer evento celebrado la semana pasada, en el que más de 25 panameños ganaron más de B/. 100,000 en premios.

Las urnas serán retiradas el jueves 23 de octubre, una semana antes del sorteo, por lo que se recomienda a los participantes entregar sus sobres con anticipación para poder participar.

Lotería fiscal 2025: ¿Cómo es la dinámica del sorteo?

La mecánica consiste en que cuatro niños retiran al azar 25 sobres de una piscina. Los sobres son entregados al personal de facturación de la DGI, quienes verifican que cumplan con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Si algunos sobres no cumplen con los requisitos y son descartados y reemplazados por otros que sí estén correctos.

Distribución de premios del primer sorteo:

5 premios de B/. 10,000.00

10 premios de B/. 5,000.00

10 premios de B/. 1,000.00

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: