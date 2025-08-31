Becas socioeconómicas del IFARHU: así serán entregadas el próximo año ¡Pendientes!

De acuerdo con el Instituto para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos (IFARHU), los estudiantes interesados en las becas socioeconómicas deberán ser evaluados por trabajadores sociales para verificar su condición de vulnerabilidad y poder acceder al beneficio para estudios universitarios.

Los jóvenes deberán realizar el proceso de manera virtual, similar a la preinscripción del Concurso General de Becas. La participación estará disponible a partir del próximo año y los beneficiarios se seleccionarán conforme al presupuesto estimado.

"Para el próximo año, dependiendo de los recursos, se va a hacer es por convocatoria pública, así como el Concurso de Becas", dijo el director Carlos Godoy durante el programa Radiografía de ECOTV. Esta medida busca garantizar que todos los interesados tengan la oportunidad de participar.

IFARHU: Requisitos y cobertura de la beca socioeconómica