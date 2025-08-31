Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 10:38

"Yo no protejo ni voy a proteger a nadie", ministro de Salud sobre situación del Hospital Nicolás A. Solano

El ministro de Salud recomendó al director del Hospital Nicolás A. Solano instalar buzones de quejas, para que los ciudadanos puedan dejar sus reclamos.

Ministro de Salud

Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reafirmó su postura de no proteger al personal médico acusado de mala atención, tras las denuncias por presunta mala praxis en el Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera.

Durante su visita a este centro hospitalario la semana pasada, el titular de Salud recomendó al director del hospital instalar buzones de quejas, para que los ciudadanos puedan dejar sus reclamos sobre el servicio recibido y el funcionamiento del nosocomio.

"Yo no protejo ni voy a proteger a nadie. Se lo dije al director del Nicolás Solano: el que no cumple con sus horarios, el que atiende mal a las personas, hay que denunciarlo y hay que sacarlo del sistema, de una forma u otra", destacó el ministro.

El ministro también subrayó que la medicina es una profesión basada en la vocación de servicio, por lo que insistió en buscar una “fórmula” que permita garantizar una mejor atención a los pacientes en las instalaciones de salud pública.

