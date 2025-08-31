MIDES presenta los avances en la remodelación del CEFODEA para jóvenes estudiantes.

La ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles, presentó los avances en la recuperación y remodelación del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), que ahora luce un nuevo rostro: más amigable y funcional para los estudiantes que reciben formación en sus aulas.

El centro no había recibido ninguna intervención desde hace más de ocho años. Actualmente, el MIDES avanza en la remodelación y equipamiento de talleres, mejoras estructurales, pintura, acondicionamiento con aires acondicionados y recuperación de áreas verdes.

La ministra explicó que el objetivo es aumentar la matrícula a 100 estudiantes y dotar al centro de las mejores herramientas para que los jóvenes reciban una formación académica y técnica de calidad.

Carles agradeció al Despacho de la Primera Dama, a la empresa privada y a los docentes por apoyar la rehabilitación de talleres de mecánica, chapistería, ebanistería, plomería, electricidad, entre otros. Con estos espacios, los estudiantes podrán culminar su educación premedia con conocimientos en una carrera técnica de su elección. Además, se coordina con la Escuela Vocacional de Chapala para que los jóvenes completen su bachillerato en este centro.

Por primera vez en 10 años, el centro recibe materiales e insumos para el taller de construcción, y desde 2017 cuentan con acceso a Internet en el taller de informática.

El trabajo ha sido titánico: la remodelación comenzó con la remoción de más de 60 vehículos en desuso que ocupaban gran parte de las áreas verdes. Tras liberar estos espacios, la cancha de baloncesto ahora es más visible y acogedora, y los estudiantes podrán practicar deportes y desarrollar proyectos al aire libre en las zonas verdes recuperadas.