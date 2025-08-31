Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 11:34

Tercer pago del MIDES: requisitos y pasos para cobrar los beneficios sin contratiempos en septiembre

El MIDES pagará a partir de este lunes 1 de septiembre los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, Senapan y 120 a los 65.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó a los beneficiarios de sus programas sociales los pasos que deben seguir para recibir el tercer pago del año, correspondiente al periodo del 1 al 26 de septiembre, a nivel nacional.

Los programas que serán pagados son: Ángel Guardián, Red de Oportunidades, Senapan y 120 a los 65.

Tercer pago del MIDES: Estos debes saber antes de cobrar los programas

Requisitos para cobrar en los centros de pago:

  • Ser beneficiario activo y haber cumplido con las corresponsabilidades asignadas.
  • Presentar la cédula de identidad personal original y vigente.
  • En caso de tener un representante legal, este deberá presentar su cédula y la del beneficiario, ambas originales y vigentes.
  • Si el beneficiario no cuenta con su cédula física por pérdida, puede acudir al Tribunal Electoral e iniciar el proceso de reposición. La certificación emitida lo habilita para cobrar.
  • La atención será prioritaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Tercer y cuarto pago del MIDES para el año 2025

Fechas del tercer cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 1 al viernes 12 de septiembre.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

Fechas del cuarto cobro del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.
