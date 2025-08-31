Tercer pago del MIDES: requisitos y pasos para cobrar los beneficios sin contratiempos en septiembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó a los beneficiarios de sus programas sociales los pasos que deben seguir para recibir el tercer pago del año, correspondiente al periodo del 1 al 26 de septiembre, a nivel nacional.
Tercer pago del MIDES: Estos debes saber antes de cobrar los programas
Requisitos para cobrar en los centros de pago:
- Ser beneficiario activo y haber cumplido con las corresponsabilidades asignadas.
- Presentar la cédula de identidad personal original y vigente.
- En caso de tener un representante legal, este deberá presentar su cédula y la del beneficiario, ambas originales y vigentes.
- Si el beneficiario no cuenta con su cédula física por pérdida, puede acudir al Tribunal Electoral e iniciar el proceso de reposición. La certificación emitida lo habilita para cobrar.
- La atención será prioritaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Tercer y cuarto pago del MIDES para el año 2025
Fechas del tercer cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 1 al viernes 12 de septiembre.
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.
Fechas del cuarto cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.