120 a los 65: Este lunes 1 de septiembre, inicia el pago del MIDES por ACH

El MIDES inicia este septiembre el pago de 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono alimenticio.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que este lunes 1 de septiembre comienza la jornada de pagos de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que benefician a miles de adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza en todo el país.

Los programas incluidos en este ciclo de pagos son: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono alimenticio del Senapan.

Fechas de pago según el MIDES a beneficiario

  • Con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre.
  • Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre.

El MIDES reiteró que estos desembolsos representan un apoyo económico fundamental para la población más vulnerable, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y garantizar la protección social en el territorio nacional.

