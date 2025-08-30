Hallan tumba de Eric Bonilla, víctima de la invasión de 1989, confirma Comisión 20 de Diciembre

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 confirmó el hallazgo de la sepultura de Eric Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá , tras las jornadas de prospección arqueológica iniciadas el pasado 20 de agosto en el antiguo cementerio de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

Identifican tumba de Eric Bonilla, víctima de la invasión de 1989 en Panamá

Bonilla Terrero, de 22 años, falleció el 22 de diciembre de 1989 en el Valle de Urracá, a causa de una herida de proyectil de arma de fuego. Nacido en Chepo, trabajaba como mecánico de equipo liviano y residía en Torrijos Carter junto a su esposa, quien en ese entonces estaba embarazada de su segunda hija.

Según el testimonio de sus familiares, se enteraron de su muerte luego de que un vecino lo viera tirado en una cuneta.

El hallazgo forma parte de los esfuerzos de la Comisión para identificar y dignificar a las víctimas de la invasión de 1989, en cumplimiento con el mandato de verdad, memoria y reparación.