Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 12:56

Aduanas decomisa más de 11 mil dólares no declarados a pasajero colombiano en Panamá Pacífico

Inspectores de Aduanas retuvieron $11,229 sin declarar a un pasajero colombiano en el Aeropuerto Panamá Pacífico. El caso fue remitido al Ministerio Público.

El hecho ocurrió cuando el pasajero pasó por el escáner y fue entrevistado por una inspectora aduanera. Ante inconsistencias en su declaración, se procedió a una revisión secundaria, donde se le solicitó vaciar los bolsillos y colocar todo el dinero sobre un escritorio.

Durante la inspección del equipaje, se encontró en una cangurera negra una suma adicional que tampoco había sido declarada. El caso, junto con las evidencias, fue remitido al Ministerio Público para que se inicie el proceso correspondiente, según los protocolos legales establecidos.

