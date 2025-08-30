Aduanas decomisa más de 11 mil dólares no declarados a pasajero colombiano en Panamá Pacífico

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisaron 11,229 dólares que no fueron declarados por un pasajero de nacionalidad colombiana durante su ingreso al Aeropuerto Panamá Pacífico.

Aduanas decomisa más de 11 mil dólares no declarados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961832038723420182&partner=&hide_thread=false Inspectores de @aduanaspanama decomisaron un total de 11,229 dólares sin declarar a un pasajero de nacionalidad colombiana durante su ingreso al Aeropuerto Panamá Pacífico.



El pasajero fue entrevistado por una inspectora aduanera al momento de pasar por el escáner, pero ante… pic.twitter.com/lE33BDoUnT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

El hecho ocurrió cuando el pasajero pasó por el escáner y fue entrevistado por una inspectora aduanera. Ante inconsistencias en su declaración, se procedió a una revisión secundaria, donde se le solicitó vaciar los bolsillos y colocar todo el dinero sobre un escritorio.

Durante la inspección del equipaje, se encontró en una cangurera negra una suma adicional que tampoco había sido declarada. El caso, junto con las evidencias, fue remitido al Ministerio Público para que se inicie el proceso correspondiente, según los protocolos legales establecidos.