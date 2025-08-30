Veraguas Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 13:12

UTP gradúa a 104 nuevos profesionales de la Promoción 2024

La UTP en Veraguas celebró la graduación de 104 nuevos profesionales de la Promoción 2024, incluyendo estudiantes de honor y de distintas facultades.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro Regional Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Veraguas celebró la graduación de 104 nuevos profesionales correspondientes a la Promoción 2024.

De este grupo, 23 estudiantes ingresaron al capítulo de honor, 18 culminaron estudios avanzados y 63 pertenecen al nivel de pregrado, distribuidos en las Facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Mecánica, de Sistemas Computacionales, además de Ciencias y Tecnología.

Los tres primeros puestos de honor fueron ocupados por:

  • Noemí Alessandra Solís Lorenzo, Licenciada en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.
  • Gerardo José Moreno Urriola, Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Computación.
  • Williams Humberto Martínez Concepción, Técnico en Ingeniería con Especialización en Sistema Electrónico.

La rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, resaltó que la Promoción 2024 suma más de 5,700 egresados en carreras de ingeniería, tecnología, maestrías y doctorados, consolidando el aporte académico de la institución al desarrollo del país.

