Ministra de Gobierno revela cifra oficial de privados de libertad y anuncia nuevo centro industrial

La ministra de Gobierno , Dinoska Montalvo, indicó que actualmente hay alrededor de 12 mil privados de libertad en Panamá y detalló los programas que se están desarrollando para la resocialización en los centros penitenciarios.

Asimismo, explicó que la población penitenciaria se divide entre quienes se encuentran cumpliendo condena y aquellos que permanecen detenidos de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Al inicio de su gestión, el número de privados de libertad alcanzaba los 16 mil reclusos.

En entrevista para el programa Cara a Cara de Telemetro, la ministra destacó la creación de un centro industrial enfocado en brindar a las personas privadas de libertad oportunidades para obtener remuneración económica mediante diversos trabajos dentro de las instalaciones.

Esta iniciativa busca que los reclusos desarrollen sus destrezas, tanto las adquiridas antes de su detención como las aprendidas durante su condena, de manera que puedan recibir un salario que les permita cumplir con sus responsabilidades familiares.

“Nosotros empezamos a trabajar desde otro sector. En vez de estar pensando, porque teníamos que organizar bien lo que estamos buscando dentro de lo que es infraestructura del sistema penitenciario, empezamos a trabajar con los privados de libertad, con los familiares”,