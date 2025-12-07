Presidente Mulino viaja a Noruega para asistir al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo 7 de diciembre a la ciudad de Oslo, Noruega, como invitado especial de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025 el próximo 10 de diciembre.

Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, y es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado, junto con Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

Desde que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024, Mulino ha expresado su apoyo al movimiento liderado por Machado para rescatar la democracia en Venezuela.

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, manifestó el presidente Mulino.

El Comité Noruego del Nobel seleccionó a Machado por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.