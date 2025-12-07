Panamá Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 14:19

Aprehenden en Río Abajo a alias "Chemberre", uno de los más buscados por pandillerismo

Alias “Chemberre” es el presunto líder de la pandilla P*tos Gánster, y fue aprehendido durante operativos de allanamiento realizados en el sector de Río Abajo.

Aprehenden en Río Abajo a alias "Chemberre", presunto líder de un grupo pandilleril. 

Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que fue aprehendido alias “Chemberre”, presunto líder de la pandilla P*tos Gánster, durante operativos de allanamiento realizados en el sector de Río Abajo.

Este individuo figuraba en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo y se mantenía una recompensa de 5 mil dólares por información que condujera a su captura.

