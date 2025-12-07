Aprehenden en Río Abajo a alias "Chemberre", uno de los más buscados por pandillerismo

La Policía Nacional informó que fue aprehendido alias “Chemberre”, presunto líder de la pandilla P*tos Gánster, durante operativos de allanamiento realizados en el sector de Río Abajo.
Alias “Chemberre”, presunto líder de la pandilla p*tos ganster, fue aprehendido por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA tras allanamientos en Río Abajo.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 7, 2025
Figuraba en la lista de los más buscados por pandillerismo y había una recompensa de 5 mil dólares por su captura. pic.twitter.com/ovYCfMHkvj