Mulino critica medidas cautelares por la operación Nodriza y las califica de "negligencia absoluta"

El presidente José Raúl Mulino calificó como injustas y una negligencia absoluta las medidas cautelares impuestas a las personas detenidas durante la operación Nodriza por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, incluida la aplicada al supuesto cabecilla del grupo: el arresto domiciliario.

"El esfuerzo que hacemos para limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces como la de ayer, que ponen al jefe de una pandilla en su casa (...) Eso no es justicia, eso es negligencia absoluta y no quiero pensar otras cosas", afirmó el mandatario.

Para el exfiscal Giovanni Olmos, la aplicación de medidas cautelares debe sustentarse en la solidez de las investigaciones y en la adecuada preparación de los jueces que atienden casos de crimen organizado.

El Órgano Ejecutivo anunció que elabora una ley antimafia, con asesoría internacional, la cual será presentada ante la Asamblea Nacional en 2026.

Resultado de la audiencia por tráfico de drogas

El jueves 4 de diciembre se realizó la audiencia de solicitudes múltiples a los ocho detenidos durante la operación Nodriza, dirigida a ubicar a personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas que operaba en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

A los detenidos se les legalizó la aprehensión y se les imputaron cargos por el supuesto delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Entre los aprehendidos figura César Caicedo, señalado como el presunto cabecilla de esta organización criminal. A señor se le vincula con cuatro hechos relacionados con la custodia y transporte de sustancias ilícitas registrados en Panamá y Panamá Oeste durante los años 2023, 2024 y 2025. Junto a él, otro de los detenidos fue señalado como coautor de estos eventos.

Caicedo es padre de Dayra Caicedo, la joven que fue secuestrada hace algunos meses en Arraiján y que posteriormente fue liberada por sus captores.

Según los alegatos del Ministerio Público, las demás personas involucradas se dedicaban al transporte y custodia de la droga, así como a la preparación y facilitación de vehículos con doble fondo para su movilización.