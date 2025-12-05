Legalizan aprehensión de los detenidos en la operación Nodriza por tráfico de drogas en Panamá Oeste y Panamá.

El jueves 4 de diciembre se realizó la audiencia de solicitudes múltiples a los ocho detenidos durante la operación Nodriza, dirigida a ubicar a personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas que operaba en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

A los detenidos se les legalizó la aprehensión y se les imputaron cargos por el supuesto delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Entre los aprehendidos figura César Caicedo, señalado como el presunto cabecilla de esta organización criminal. A señor se le vincula con cuatro hechos relacionados con la custodia y transporte de sustancias ilícitas registrados en Panamá y Panamá Oeste durante los años 2023, 2024 y 2025. Junto a él, otro de los detenidos fue señalado como coautor de estos eventos.

Caicedo es padre de Dayra Caicedo, la joven que fue secuestrada hace algunos meses en Arraiján y que posteriormente fue liberada por sus captores.

Según los alegatos del Ministerio Público, las demás personas involucradas se dedicaban al transporte y custodia de la droga, así como a la preparación y facilitación de vehículos con doble fondo para su movilización.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado 70 operativos de vigilancia y seguimiento contra esta red, la cual, de acuerdo con las investigaciones, pudo haber movilizado al menos dos toneladas de sustancias ilícitas en los últimos tres años.