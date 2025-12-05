Panamá Nacionales -  5 de diciembre de 2025 - 08:11

Día de las Madres en Panamá: pronóstico del clima para el lunes 8 de diciembre

En Panamá se conmemora el Día de las Madres el 8 de diciembre tras la aprobación de la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930.

Por Ana Canto

La Dirección de Meteorología del IMHPA informó que, a partir de este lunes 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá, se registrarán lluvias en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá y Darién durante horas de la tarde. En el resto del país se prevén acumulados menores.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre el 8 de diciembre en Panamá?

En 1930 surgió una petición formal de un grupo de mujeres católicas para cambiar la fecha del Día de la Madre, que desde 1924 se celebraba el 11 de mayo. Las solicitantes propusieron trasladar la conmemoración al 8 de diciembre para hacerla coincidir con la festividad de la Inmaculada Concepción.

La propuesta contó con el respaldo de la primera dama Hercilia de Arosemena, lo que impulsó un debate público en torno al sentido espiritual y familiar de la celebración. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930, que fijó oficialmente el 8 de diciembre como el Día de la Madre en Panamá.

