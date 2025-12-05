Día de las Madres en Panamá: pronóstico del clima para el lunes 8 de diciembre

El Día de las Madres en Panamá se celebra el 8 de diciembre. Dario Valenzuela / Unsplash

Por Ana Canto La Dirección de Meteorología del IMHPA informó que, a partir de este lunes 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá, se registrarán lluvias en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá y Darién durante horas de la tarde. En el resto del país se prevén acumulados menores.

Te puede interesar: Comercios exponen ofertas y descuentos para el mes de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996920214626193663&partner=&hide_thread=false Alcely Lau, directora de Climatología del @imhpapma, informa sobre el pronóstico del tiempo en los próximos días: “se prevén condiciones algo inestables a partir del lunes, que es 8 de diciembre Día de las Madres en Panamá. Puede que después de mediodía se registren lluvias en… pic.twitter.com/2yAe08V3uF — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025 ¿Por qué se celebra el Día de la Madre el 8 de diciembre en Panamá? En 1930 surgió una petición formal de un grupo de mujeres católicas para cambiar la fecha del Día de la Madre, que desde 1924 se celebraba el 11 de mayo. Las solicitantes propusieron trasladar la conmemoración al 8 de diciembre para hacerla coincidir con la festividad de la Inmaculada Concepción.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse