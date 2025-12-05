Día de las Madres en Panamá: pronóstico del clima para el lunes 8 de diciembre

La Dirección de Meteorología del IMHPA informó que, a partir de este lunes 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá, se registrarán lluvias en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Panamá y Darién durante horas de la tarde. En el resto del país se prevén acumulados menores.
La propuesta contó con el respaldo de la primera dama Hercilia de Arosemena, lo que impulsó un debate público en torno al sentido espiritual y familiar de la celebración. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 69 del 18 de diciembre de 1930, que fijó oficialmente el 8 de diciembre como el Día de la Madre en Panamá.