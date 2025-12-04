Naviferias del 5 y 6 de diciembre: continúa venta de cajas navideñas a B/. 15.00

Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Este y la comarca Ngäbe Bugle, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Le podría interesar: Calendario de Naviferias 2025: IMA publica puntos de venta del 9 al 12 de diciembre

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del viernes 5 de diciembre

Chiriquí

Cancha comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque de Remedios

Cancha comunal de Tolé cabecera

Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba

Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón

Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

Cancha de Olá cabecera distrito de Olá

Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/1996671444659720562&partner=&hide_thread=false Estos son los puntos donde podrás encontrar las NaviFerias mañana. Acompáñanos y prepárate para estas fiestas con excelentes productos, frescos y a buen precio.



No olvides llevar tu cédula y bolsa reutilizable. #ConPasoFirme pic.twitter.com/v1kMWCgn95 — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) December 4, 2025

Naviferias del sábado 6 de diciembre

Coclé