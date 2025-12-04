Naviferias del 5 y 6 de diciembre: continúa venta de cajas navideñas a B/. 15.00

Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Este y la comarca Ngäbe Bugle, a partir de las 7:00 a.m.
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias del viernes 5 de diciembre
Chiriquí
- Cancha comunal de San Félix cabecera
- Cancha del Parque de Remedios
- Cancha comunal de Tolé cabecera
- Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo
Panamá Este
- Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba
- Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo
Coclé
- Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón
- Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
- Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
- Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
- Cancha de Olá cabecera distrito de Olá
- Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
- Santa Catalina
Naviferias del sábado 6 de diciembre
Coclé
- Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce
- Cancha comunal de Jagüito de Aguadulce
- Cancha de El Roble de Aguadulce