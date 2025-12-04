Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 15:30

Naviferias del 5 y 6 de diciembre: continúa venta de cajas navideñas a B/. 15.00

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo para las Naviferias.

Naviferias del IMA.

Por Ana Canto

Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Este y la comarca Ngäbe Bugle, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del viernes 5 de diciembre

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Félix cabecera
  • Cancha del Parque de Remedios
  • Cancha comunal de Tolé cabecera
  • Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

  • Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba
  • Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

  • Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón
  • Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
  • Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
  • Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
  • Cancha de Olá cabecera distrito de Olá
  • Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

  • Santa Catalina
Naviferias del sábado 6 de diciembre

Coclé

  • Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce
  • Cancha comunal de Jagüito de Aguadulce
  • Cancha de El Roble de Aguadulce
