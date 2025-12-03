Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 15:54

Naviferias del 4 y 5 de diciembre: lista de puntos con caja navideña a B/. 15.00

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo para las Naviferias.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 4 y viernes 5 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

  • Parque San Sebastián de Ocú cabecera
  • Casa comunal de Los Llanos, Ocú
  • Casa municipal de Las Minas cabecera
  • Casa comunal de Chepo, Las Minas
  • Cancha municipal de Los Pozos cabecera
  • Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
  • Cancha municipal de Pesé cabecera

Chiriquí

  • Parque central de Alanje
  • Club de Leones de Volcán, Tierras Altas
  • Parque central de Boquerón

Ngäbe Buglé

  • Kusapín

Panamá Este

  • Agencia el IMA, en el distrito de Chepo
Naviferias del viernes 5 de diciembre

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Félix cabecera
  • Cancha del Parque de Remedios
  • Cancha comunal de Tolé cabecera
  • Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

  • Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba
  • Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

  • Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón
  • Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
  • Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
  • Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
  • Cancha de Olá cabecera distrito de Olá
  • Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

  • Santa Catalina
