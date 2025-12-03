Naviferias del 4 y 5 de diciembre: lista de puntos con caja navideña a B/. 15.00

Naviferias del 4 y 5 de diciembre de 2025.

Este jueves 4 y viernes 5 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

Parque San Sebastián de Ocú cabecera

Casa comunal de Los Llanos, Ocú

Casa municipal de Las Minas cabecera

Casa comunal de Chepo, Las Minas

Cancha municipal de Los Pozos cabecera

Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos

Cancha municipal de Pesé cabecera

Chiriquí

Parque central de Alanje

Club de Leones de Volcán, Tierras Altas

Parque central de Boquerón

Ngäbe Buglé

Kusapín

Panamá Este

Agencia el IMA, en el distrito de Chepo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IMA_Pma/status/1993759451107786813&partner=&hide_thread=false Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 2 al 6 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/70WvEVebWL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2025

Naviferias del viernes 5 de diciembre

Chiriquí

Cancha comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque de Remedios

Cancha comunal de Tolé cabecera

Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba

Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo

Coclé

Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón

Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera

Cancha de Olá cabecera distrito de Olá

Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé