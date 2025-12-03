Naviferias del 4 y 5 de diciembre: lista de puntos con caja navideña a B/. 15.00

Este jueves 4 y viernes 5 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este, a partir de las 7:00 a.m.
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias del jueves 4 de diciembre
Herrera
- Parque San Sebastián de Ocú cabecera
- Casa comunal de Los Llanos, Ocú
- Casa municipal de Las Minas cabecera
- Casa comunal de Chepo, Las Minas
- Cancha municipal de Los Pozos cabecera
- Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos
- Cancha municipal de Pesé cabecera
Chiriquí
- Parque central de Alanje
- Club de Leones de Volcán, Tierras Altas
- Parque central de Boquerón
Ngäbe Buglé
- Kusapín
Panamá Este
- Agencia el IMA, en el distrito de Chepo
Naviferias del viernes 5 de diciembre
Chiriquí
- Cancha comunal de San Félix cabecera
- Cancha del Parque de Remedios
- Cancha comunal de Tolé cabecera
- Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo
Panamá Este
- Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba
- Cancha del corregimiento de Loma del Naranjo
Coclé
- Parque del 15 de enero, corregimiento de Antón
- Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
- Cancha frente a la Escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón
- Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Natá cabecera
- Cancha de Olá cabecera distrito de Olá
- Mercado Agrícola Artesana La Pintada, distrito de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
- Santa Catalina