Hospital de Mascotas: inicia la construcción del centro que estará ubicado en Juan Díaz

Este miércoles 3 de diciembre inició la construcción del Hospital de Mascotas , una de las promesas de campaña del presidente José Raúl Mulino. La obra estará ubicada en Costa Sur, Juan Díaz, y se proyecta que esté finalizada en 2027.

El proyecto, adjudicado a la compañía Construction Management Group (CMG), representa una inversión de 14.1 millones de balboas destinada al bienestar animal y a la salud pública, según informó la Presidencia.

"Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña y contribuimos a construir un Panamá más humano, más responsable y más solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes", afirmó el presidente Mulino.

El nuevo hospital público veterinario brindará atención a familias que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a servicios de salud para sus mascotas.

El centro ofrecerá consulta externa, urgencias, cirugía, hospitalización, rehabilitación, imagenología, laboratorio y morgue. Con 8 consultorios y 18 médicos diarios, tendrá capacidad para atender 240 consultas al día, lo que proyecta unas 95,000 atenciones anuales para perros y gatos.

Para procedimientos complejos contará con cuatro quirófanos destinados a cirugía general y uno adicional para emergencias. En materia de hospitalización, podrá albergar alrededor de 40 animales diarios y también ofrecerá servicios de esterilización. Se estima que más de 181,000 mascotas de los distritos de Panamá y San Miguelito serán beneficiadas directamente.

Además, el hospital servirá como centro de formación para estudiantes de la carrera de veterinaria, especialmente en la atención de perros y gatos, una facilidad que actualmente no existe en el país.

Se espera que la construcción y operación del centro generen alrededor de 1,200 empleos, impulsando la economía nacional.

"De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo de talento especializado en el país y le daremos oportunidades a los jóvenes", recalcó el presidente.

