Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 13:39

Daños en una caseta del Corredor Norte: ENA pide precaución a los conductores

ENA solicita a los conductores precaución en el Corredor Norte, en las casetas hacia Mañanitas, por daños en una estructura.

ENA brinda recomendaciones para transitar con seguridad

ENA brinda recomendaciones para transitar con seguridad

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) hizo un llamado de precaución a los conductores que transitan por el Corredor Norte, específicamente en las casetas de la vía Panamericana en sentido hacia Mañanitas, debido a daños estructurales registrados en una de ellas.

ENA alerta por daños en una caseta del Corredor Norte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996284458131959882&partner=&hide_thread=false

Las autoridades recomendaron a los usuarios manejar con prudencia, respetar las señales colocadas en el área y estar atentos a las indicaciones del personal operativo, mientras se desarrollan las evaluaciones y trabajos necesarios para garantizar la seguridad en el punto afectado.

ENA informó que se mantiene monitoreando la zona y que próximamente dará a conocer los avances de las reparaciones y cualquier cambio en los patrones de circulación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital de Mascotas: inicia la construcción del centro que estará ubicado en Juan Díaz

Aprueban traslado de partida al MINSA para culminar la construcción del nuevo Hospital del Niño

Autoridades capturan a 8 personas vinculadas a red de tráfico de drogas y detallan la operación Nodriza

Recomendadas

Más Noticias