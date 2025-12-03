Daños en una caseta del Corredor Norte: ENA pide precaución a los conductores

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) hizo un llamado de precaución a los conductores que transitan por el Corredor Norte, específicamente en las casetas de la vía Panamericana en sentido hacia Mañanitas, debido a daños estructurales registrados en una de ellas.
ENA alerta por daños en una caseta del Corredor Norte
Las autoridades recomendaron a los usuarios manejar con prudencia, respetar las señales colocadas en el área y estar atentos a las indicaciones del personal operativo, mientras se desarrollan las evaluaciones y trabajos necesarios para garantizar la seguridad en el punto afectado.
ENA informó que se mantiene monitoreando la zona y que próximamente dará a conocer los avances de las reparaciones y cualquier cambio en los patrones de circulación.