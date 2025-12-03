Daños en una caseta del Corredor Norte: ENA pide precaución a los conductores

La Empresa Nacional de Autopista ( ENA ) hizo un llamado de precaución a los conductores que transitan por el Corredor Norte, específicamente en las casetas de la vía Panamericana en sentido hacia Mañanitas, debido a daños estructurales registrados en una de ellas.

ENA alerta por daños en una caseta del Corredor Norte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996284458131959882&partner=&hide_thread=false .@ENACorredoresPA pide precaución a los conductores que transitan por el Corredor Norte, en las casetas de la vía Panamericana, en sentido a Mañanitas, por daños en la estructura de una de las casetas. pic.twitter.com/hluivvmLz8 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 3, 2025

Las autoridades recomendaron a los usuarios manejar con prudencia, respetar las señales colocadas en el área y estar atentos a las indicaciones del personal operativo, mientras se desarrollan las evaluaciones y trabajos necesarios para garantizar la seguridad en el punto afectado.

ENA informó que se mantiene monitoreando la zona y que próximamente dará a conocer los avances de las reparaciones y cualquier cambio en los patrones de circulación.