Canciller Martínez-Acha reafirma que Panamá mantiene su postura sobre la democracia en Venezuela

Panamá reafirma su postura sobre la democracia en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, reiteró este miércoles la posición firme de Panamá respecto a la situación política en Venezuela. “Queremos que en Venezuela exista democracia y que se respete la voluntad del pueblo”, expresó ante medios locales, resaltando el compromiso del país con la institucionalidad y los procesos electorales transparentes.

El Gobierno Nacional reconoció al líder venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, y Panamá es depositario de las actas de votación que respaldan ese resultado.

Mulino asistirá al Nobel de la Paz junto a líderes latinoamericanos

El canciller confirmó que el presidente José Raúl Mulino viajará el próximo 10 de diciembre a Oslo, Noruega, para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz, en compañía de otros mandatarios latinoamericanos.

El gesto, dijo, reafirma la posición de Panamá en defensa de los valores democráticos en la región.

Taiwán y Panamá: apertura de oficina comercial no está en consideración

Consultado sobre la posibilidad de que Taiwán solicite abrir una oficina comercial en Panamá, Martínez-Acha Vásquez fue claro: “Eso no está sobre la mesa en este momento”.

El país mantiene su política exterior alineada a sus compromisos vigentes y a la posición diplomática sustentada en la relación con la República Popular China.

Panamá formalizará su ingreso al MERCOSUR en enero

El ministro también confirmó que la cumbre del MERCOSUR, inicialmente prevista para diciembre, fue pospuesta a enero próximo, fecha en la que Panamá hará oficial su adhesión al bloque económico que reúne a cerca de 300 millones de consumidores.

La integración permitirá ampliar oportunidades comerciales, logísticas y de cooperación regional.

Declaraciones en el marco de un nuevo proyecto estatal

Las declaraciones del titular de la diplomacia panameña se dieron durante el acto de inicio de obras del nuevo hospital de mascotas impulsado por el presidente Mulino. La actividad contó con la presencia del mandatario, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, ministros, viceministros, autoridades gubernamentales y organizaciones dedicadas al bienestar animal.