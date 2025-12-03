Panamá y Sudáfrica fortalecen cooperación tras reunión del viceministro Hoyos en Pretoria

El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Carlos A. Hoyos, sostuvo una reunión en Pretoria con el secretario general de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar las oportunidades de diálogo entre ambas naciones.

Durante el encuentro, las autoridades revisaron una amplia agenda de trabajo enfocada en cooperación diplomática, cultural, marítima, comercial y deportiva. Ambos países coincidieron en que existe un alto potencial para seguir fortaleciendo el intercambio comercial y logístico, tomando en cuenta la destacada posición estratégica de Panamá y el creciente interés sudafricano en la región.

Invitación a foros y eventos económicos

Como parte de la agenda, el viceministro Hoyos invitó formalmente al Gobierno de Sudáfrica a participar en dos importantes eventos que se celebrarán en Panamá:

El II Foro Económico Internacional del CAF, y

La 41° edición de Expocomer 2026, una de las ferias comerciales más relevantes del continente.

Estas plataformas representan oportunidades para ampliar la presencia de Sudáfrica en el mercado regional y promover alianzas estratégicas con el sector empresarial panameño.

Cooperación multilateral y agenda global

En la conversación también se resaltó la participación activa de ambos países en organismos multilaterales, destacando el rol de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las autoridades coincidieron en la importancia de impulsar posiciones comunes en asuntos globales prioritarios.