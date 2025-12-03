Alianza para el Desarrollo en Democracia llama a garantizar transparencia en el conteo de votos en Honduras.

Los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia hicieron un llamado ante las interrupciones registradas en el conteo de votos del reciente proceso electoral hondureño, celebrado el domingo 30 de noviembre.
Asimismo, la Alianza reafirmó su compromiso con la defensa de elecciones transparentes, libres y pacíficas como vía para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social. En ese sentido, instan a las autoridades hondureñas a actuar en estricto apego a la Carta Democrática Interamericana y a garantizar el pleno respeto de la voluntad popular del pueblo hondureño.