Alianza para el Desarrollo en Democracia llama a garantizar transparencia en el conteo de votos en Honduras.

Por Ana Canto Los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia hicieron un llamado ante las interrupciones registradas en el conteo de votos del reciente proceso electoral hondureño, celebrado el domingo 30 de noviembre.

Aunque reconocen que el escrutinio ya fue reanudado, exhortan a las autoridades electorales a continuar con el conteo de manera que los observadores internacionales debidamente acreditados y presentes en el CNE puedan dar fe de la transparencia y los resultados del proceso.

